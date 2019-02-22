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شكرا لقرائتكم أمطار رعدية وغبار على الرياض لأكثر من 6 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الدوادمي وعفيف والقويعية والرياض والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية خفيفة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الثامنة و30 دقيقة وحتى الثالثة صباح يوم غد السبت.
وفي وقت سابق توقع النظام الآلي للإنذار المبكر نشاطًا في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
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