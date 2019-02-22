الان تتابع “المرور” يحذر من التجمهر في مواقع التفحيط: “مخالفة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جددت هيئة المرور تحذيرها من التجمهر في مواقع التفحيط مؤكدة في تغريدة على “تويتر” أنها يعرض صاحبه للمخاطر، ويعد مشاركة في هذا الفعل المخالف.

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