استعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم اقامة العامل لتجديد الإقامة 

خدمات وزارة العمل استعلام عن رقم سداد رخصة العمل عن طريق رقم اقامة عامل، كي يتمكن صاحب المنشأة من تجديد رخص العمل لديه وتجديد الإقامة للعامل، والتي تتم عبر مجموعة من الخطوات المختصرة من بوابة الاستعلامات الإلكترونية لخدمات مكتب العمل، وسنوضح بالشرح طريقة الدخول على خدمة تجديد رخص العمل واتباع التعليمات للحصول على رقم سداد رخصة عمل موظف أو عامل وافد ودفع المقابل المالي، وهناك عدة طرق للاستعلام سنركز هنا على طريقة الاستعلام عن رقم السداد برقم إقامة العامل.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دائماً ما تنشر التنبيهات حول ضرورة الالتزام بالقوانين وضوابط ولوائح العمل والإقامة، وسعت الوزارة لتوفير طرق سهلة من أجل تنفيذ عمليات الاستعلامات الإلكترونية لخدمات العمل والمنشآت، بكل سهولة ويسر ومنها خدمات تتم بدون الحاجة لتسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، ممنا ما يتم من خلال حساب المستخدم، ومن بين تلك الخدمات استعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم اقامة عامل وافد، لتجديد الرخصة في الوقت المناسب.

طريقة استعلام عن رقم سداد رخصة العمل

شرح طريقة استخراج رقم سداد رخصة العمل لصاحب المنشأة او صاحب الصلاحية، لإنهاء إجراءات تجديد أو إصدار رخصة العمل لموظف وافد، تبدأ من تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمات المنشأة، عقب ذلك يتم الوصول إلى اختيار رابط خدمة تجديد وإصدار رخصة العمل الإلكترونية من بين قائمة الخدمات المتاحة للمنشآت.

خدمة رخصة العمل

ادخال رقم العامل ثم البحث وفق الشرح الموضح حول كيفية إدخال بيانات العامل لتجديد أو إصدار رخصة عمل.

استعلام عن رقم سداد رخصة العمل

نتيجة البحث بعد الضغط على إظهار بيانات العامل، توضح للمستعلم رقم العامل واسمه وتارخ انتهاء الإقامة ومدتها، وقيمة رسوم المقابل المالي ورسوم تجديد رخصة العمل، بعدها يتم ارسال الطلب عقب تحديد اسم العامل المراد الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل له، ومن هنا تحصل على رقم سداد رخصة العمل، وفي حالة عدم ظهور البيانات في خلال 12 ساعة يتم إعادة المحاولة، ومن بين البيانات الأخرى توضيح اسم المنشأة ورقمها، وقيمة الرسوم ورقم السداد.