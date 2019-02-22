شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية بالحائط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الحائط بمنطقة حائل، من إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 20 متراً في قرية الدغيبجة. وأكد الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة)، أن الطفل لم يتعرض لأى أذى.



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