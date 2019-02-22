شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: زيارة ولي العهد أرست دعائم التعاون بين المملكة والصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، أرست دعائم التعاون المشترك بين البلدين، تأكيداً وتعظيماً للعلاقة الاستراتيجية التي تربطهما، حيث تتمتع المملكة وجمهورية الصين الشعبية بنقاط قوة وتكامل واضحة، تتجلى في رؤية السعودية 2030، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

وأوضح الفالح، أن المباحثات بين الجانبين ارتكزت على طموحات مشتركة أكثر شمولية ومتانة وتكاملاً، في إطار النجاحات السابقة التي حققتها اللجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى، والتي تمثلت في توثيق التعاون في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية والتجارية، والاستثمار المتبادل في مشاريع الطاقة.

وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «عززت المملكة مركزها كمُصدِّر للطاقة إلى الصين عن طريق سدّ احتياجاتها في ظل الظروف والتقلّبات التي طرأت أخيراً، وتجلى ذلك في نمو الصادرات النفطية من السعودية إلى الصين لتُصبح الصين المستورد الأكبر من المملكة، وهذا يعزز متانة التعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة».