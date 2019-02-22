بدء مشروع جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد

أعلنت أمانة جدة، اليوم الجمعة، إغلاق جزء من الطريق الرئيس بشارع صاري الواقع بين شارع المكرونة (دوار الهندسة) إلى طريق المدينة وتحويل السير إلى طريق الخدمة بنفس المنطقة.

وأضافت أمانة محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الإغلاق الذي يستمر 18 شهرًا، يأتي حسب المخطط المعد بشأن تنفيذ مشروع جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد.

كان الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، رأس اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، اطلع خلاله على ملامح تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن المتضمن الارتباط التنظيمي والمهامّ والاختصاصات، ومجلس الهيئة، والصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس واللجنة التنفيذية والجهاز التنفيذي.

يشار إلى أن القوات الخاصة لأمن الطرق، قد أعلنت عن إطلاق حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، في كل مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العامّ والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.

وقالت قوات أمن الطرق، في بيان، إن إطلاق الحملة يأتي بتوجيه من مدير الأمن العامّ، الفريق أول ركن خالد الحربي، وبإشراف من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء زايد الطويان.

وأشار البيان إلى أن الحملة ستغطّي كل مناطق المملكة، بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، فضلًا عن خلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.

وشدّد مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد الحربي، على أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين إدارات وقيادات الأمن العامّ الميدانية وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق كافة؛ بهدف العمل على تطوير الأداء وتقديم الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية لسالكي الطرق الرابطة بين أجزاء المملكة، مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية في جميع الأعمال الميدانية، مثمّنًا الدعم اللامحدود لقيادة أمن الطرق وإداراتها الفرعية من قبل القيادة الرشيدة الحريصة على العناية بالأمن.