السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 17جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22فبراير 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقه من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:06ت م

0127



الباحة 17جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22فبراير 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقه من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:06ت م0127

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