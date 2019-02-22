سياسي / الأمم المتحدة تعلن عن عقد مؤتمراً للمانحين للأزمة الإنسانية في اليمن



جنيف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أعلنت الأمم المتحدة في جنيف اليوم أن مؤتمرًا للمانحين سيعقد من أجل جمع التبرعات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن في 26 من شهر فبرايرالجاري .

ودعا برنامج الغذاء العالمي اليوم، المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء للاستجابة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأشار المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل أن 22 مليون يمنياً أي ما يعادل 70 من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

الجدذر بالذكر أن المؤتمر سيعقد برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز، ووزيرة خارجية السويد مارجو وولستروم، والمستشارة الفيدرالية سيمونيتش سوماروجا، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من أنحاء العالم ومشاركة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد الصبري.

// انتهى //

19:43ت م

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جنيف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأعلنت الأمم المتحدة في جنيف اليوم أن مؤتمرًا للمانحين سيعقد من أجل جمع التبرعات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن في 26 من شهر فبرايرالجاري .ودعا برنامج الغذاء العالمي اليوم، المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء للاستجابة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.وأشار المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل أن 22 مليون يمنياً أي ما يعادل 70 من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.الجدذر بالذكر أن المؤتمر سيعقد برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز، ووزيرة خارجية السويد مارجو وولستروم، والمستشارة الفيدرالية سيمونيتش سوماروجا، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من أنحاء العالم ومشاركة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد الصبري.// انتهى //19:43ت م0124

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