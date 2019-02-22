شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.6 مليون مخالفاً وترحيل 674 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 16 / 6 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط (2666916) مخالفاً، منهم (2078375) مخالفاً لنظام الإقامة، و(407966) مخالفاً لنظام العمل، و(180575) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (45022) شخصاً، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1907) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

و إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3403) أشخاص.

فى حين بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1095) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1070) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (25) سعودياً.

و إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11525) وافداً مخالفاً، منهم (10132) رجُلاً، و (1393) إمرأة.

كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (405587) مخالفاً، وإحالة (365397) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (455098) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (674952) مخالفاً.