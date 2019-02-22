شكرا لقرائتكم السودان .. عمر البشير يتخلى عن المؤتمر الحاكم ويعلن الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر سودانية، أن الرئيس عمر البشير سيعلن، مساء اليوم، خلال خطابه التخلي عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، كما يعلن حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات برئاسته خلال الفترة الانتقالية.

ويواجه السودان موجة مستمرة من المظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة البطالة وارتفاع الأسعار.



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