شكرا لقرائتكم سند محمد بن سلمان للزواج يوضح ماذا بعد تلقي إشعار مطابقة البيانات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد برنامج سند محمد بن سلمان على ضرورة تعبئة المعلومات البنكية في القسم المخصص لذلك، ثم إكمال الاستبيان لمشاركة مرئيات المستفيد حول مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج، موضحًا أن هذا يتم عند تلقي إشعار مطابقة البيانات.

ولفت سند محمد بن سلمان إلى أن خطوات مطابقة البيانات بالنسبة إلى مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج تتم بعد وصول بريد تحديث الحالة، ثم يتم الذهاب إلى آخر تحديث للطلب، ثم إكمال المعلومات البنكية، وبعدها يتم ملء الاستبيان.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان كشف في وقت سابق عن حالات التحقق من البيانات عند التقديم لمبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأفاد سند محمد بن سلمان بأن في حالة التقديم قبل يوم 10 يناير يتم إشعار المتقدم بالمطابقة أو يتم إشعاره بعدم المطابقة.



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