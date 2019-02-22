شكرا لقرائتكم زيارة الأمير محمد بن سلمان كلمة السر للنجاح الصيني في حزام الحرير والطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تجمع العلاقات المتميزة المملكة بالصين، خاصةً وأن هناك العديد من نقاط الالتقاء بين البلدين التي تقود إلى تحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين، كما تعتبر الرياض هي كلمة السر للنجاح الصيني في حزام الحرير والطريق.

وضمن نقاط الالتقاء والشراكة المميزة أن السعودية بالنسبة إلى الصين هي أكبر مورد للنفط الخام، وفي المقابل تعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، كما تعتبر الرياض بالنسبة إلى الصين بوابتها إلى منطقة الشرق الأوسط الغنية بالموارد والثروات الطبيعية والحركة التجارية.

وتعول الصين على السعودية بشكل كبير لنجاح مبادرتها الرامية إلى إعادة إحياء حزام الحرير والطريق، مستفيدة بذلك من الموقع الإستراتيجي للسعودية بكونها نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وهو ما أكده ولي العهد خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني بأن الجزيرة العربية جزءًا رئيسيًّا من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الإستراتيجية بشكل كبير جدًّا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.



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