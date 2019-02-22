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الان تتابع “الأرصاد” تصدر تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية على الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما، اليوم الجمعة، بهطول أمطار رعدية خفيفة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والعبار على منطقة الرياض.
وشمل التنبيه “الدوادمي، عفيف، القويعية، الرياض، المجمعة، الزلفي والأجزاء المجاورة”، على أن تبدأ الحالة في الثامنة والنصف مساء اليوم وتستمر حتى الثالثة صباح غد السبت.
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