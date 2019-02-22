وزير التعليم: قوة اللغة الصينية سبب إدراجها في المناهج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن الوقت حان من أجل إضافة لغة أو لغتين وأكثر على مناهجنا كما هو معتمد في الدول المتقدمة، وذلك بعد الاتفاقيات بين المملكة والصين في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن الوقت حان من أجل إضافة لغة أو لغتين وأكثر على مناهجنا كما هو معتمد في الدول المتقدمة، وذلك بعد الاتفاقيات بين المملكة والصين في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية ، وذلك خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للعاصمة بكين. وقال آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر»: الدولُ المتقدمة تَعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر بالإضافه للغتها الأم وحان الوقتُ من أجل #إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهج ليكون تعليمنا مواكباً لتلك التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة".



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