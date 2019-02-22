شكرا لقرائتكم خبر عن «درع الجزيرة» ينطلق بالشرقية.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)ينطلق غداً (السبت) في المنطقة الشرقية تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، بعد اكتمال وصول القوات العسكرية المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية.
وقال قائد المنطقة الشرقية قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين اللواء الركن عبدالله القحطاني، إن الجميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك.
من جانبه، بيّن اللواء الركن عبد العزيز البلوي أن التمرين يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين مجلس دول التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات العسكرية، وإبراز التجانس في المجال العسكري، وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الإستراتيجية العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر «درع الجزيرة» ينطلق بالشرقية.. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.