شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أضواء بنت عبد العزيز بن محمد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن الديوان الملكي، في بيان صدر اليوم (الجمعة)، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، مؤكدا الصلاة عليها بعد عشاء اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

أعلن الديوان الملكي، في بيان صدر اليوم (الجمعة)، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، مؤكدا الصلاة عليها بعد عشاء اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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