، "استثمر في السعودية" تظاهرة استثمارية وثقافية تهيمن على اهتمامات الصينيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد

هيمن معرض "استثمر في السعودية"، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، اليوم، في العاصمة الصينية بكين؛ على اهتمام شرائح متعددة من الصينيين؛ إذ تجاوز عدد المسجلين من المشاركين والزوار، ممثلين لأفراد وكيانات، أكثر من ألف شخص.

وتفصيلاً: شهد المعرض الذي يتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية، ضمن جولة لعدد من الدول الآسيوية، والتي تهدف إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي الوقت الذي كان فيه الشعار العام عن الاستثمار وبناء حوار بين الجانبين الصيني والسعودي عن الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ إلا أن الجانب الثقافي والإرث الحضاري للمملكة كان حاضراً في قلب المشهد؛ ليعكس في حضوره خارطة التنوع الثقافي وثراء الإرث الحضاري للمملكة، ممثلًا بمشاركة مؤسسة مسك الخيرية والهيئة العامة للعلا ضمن أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة شاركت في معرض "استثمر في السعودية".

وفي وسط توهج العروض الاستثمارية في القطاعات المستهدفة من الطاقة والنفط والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية؛ تبرز لوحات حضارية لتاريخ المملكة وما تمثله من رمزية في الثقافة العربية؛ فإذا بالخط العربي بفنونه وألوانه يحضر، ومعه مشاهد رقمية لجبال العلا الشامخة التي جسدت صورةً موغلة في التاريخ استدعت معها هيبة عاصمة الأنباط الثانية، يشاركها في ذلك صدى الإرث القريب لتاريخ الوطن مع شعبيات فنان العرب محمد عبده.

وتوِّجت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الصيني، ومعرض "استثمر في السعودية" الذي امتزجت فيه الثقافة بالاستثمار بـ35 اتفاقية بين المملكة والصين، تقدر بأكثر من 28 بليون دولار أمريكي، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية متخصصة من المنتظر أن تدخل السوق السعودي قريباً.