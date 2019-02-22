، "كلنا نقدر" بالرياض.. "الحكواتي" والترفيه في فعالية "بهجة" للمعاقين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "آزِر لتؤازَر حتى يتعدى الأثر حدود الحياة".. بطرق إبداعية يصاغ التطوع

نظّم فريق "كلنا نقدر" التطوعي في الرياض، أمس الخميس، بالتعاون مع مركز "عين الفرس" للرعاية النهارية، فعالية "بهجة" لذوي الاحتياجات الخاصة برسالة فعالة لأفراد المجتمع؛ لتقديم برامج تطوعية ملهمة تساهم في تسهيل فكرة العمل التطوعي بطرق إبداعية مبتكرة.

أقيمت الفعالية في الساحات الخارجية بالمركز، خلال اليوم المحدد لنهاية الوحدة لدى الفصول؛ بهدف كسر الروتين، وتوفير أجواء إيجابية تساهم في توطيد أواصر المحبة والتواصل بين الأطفال وأفراد المجتمع.

واحتوت الفعالية على مبادرة من شركاء الأعمال والداعمين للفريق (أفراد ومؤسسات)، وأركان متنوعة ترفيهية منها: (التصوير الفوري، الألعاب العملاقة، الرسم والتلوين على الوجه، التركيب والتركيز، الميك آب أرتيست، وعرض لبعض الرسومات الفنية الجمالية بأيادٍ سعودية شابة).

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الفريق على التعاون مع مختلف المؤسسات والمراكز الحكومية والخاصة، والمساهمة في نهضة الأنشطة المجتمعية والفعاليات التطوعية برؤية مبتكرة؛ وفقاً لرؤية 2030 وعلى رأسهم الأطفال بجميع فئاتهم.

ومن جانبها، قدمت مؤسسة "آزر" كمنظومة تجارية، وقفية تحت شعار "آزِر لتؤازَر حتى يتعدى الأثر حدود الحياة" مشاركة نوعية جسّدت فيها أسلوب الحكواتي القديم وإعادته بالأسلوب القصصي الحديث بأسلوب ممتع وجميل.

وفي ختام المبادرة، يتقدم فريق "كلنا نقدر" التطوعي، بالإشادة والشكر لشركاء النجاح راعي الضيافة الرسمي "للقهوة عنوان"؛ لمبادرتهم التطوعية، إيماناً بأهمية مشاركتهم الفعالة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ بالتعاون مع "عربة الحلي" لمشاركتهم المبادرة، وتقديم أصناف الحلي الفاخرة بأيدٍ سعودية منتجة.