، ولي العهد⁩ يطمئن على صحة رئيس تحرير صحيفة الرياض بعد الوعكة الصحية التي ألمَّت به في الصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - إنسانية محمد بن سلمان حاضرة رغم مشاغله

زار ‏‎صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- رئيس تحرير صحيفة الرياض، فهد العبدالكريم، عضو الوفد الإعلامي المرافق في المستشفى بالعاصمة الصينية بكين، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

ووجّه ولي العهد بنقل الزميل العبدالكريم بطائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض .

و‏لم تُشغل الزيارة الرسمية والجدول المزدحم لولي العهد عن إنسانيته التي عُرف بها، وقد تابع بنفسه الوضع الصحي لرئيس تحرير صحيفة الرياض.