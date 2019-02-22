، خلطة مهدئة لتسكين آلام الأعصاب.. ما رأيك في عصير الخس؟! ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقدمها مختص في علم العقاقير الطبية.. مادتان بالصيدليات وتدليك

نصح أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، باستخدام مادتي النشادر وزيت الزيتون لتسكين آلام الأعصاب، لمن يعانون من أعراضها.

ووصف "القحطاني" طريقة الاستخدام بأنه يؤخذ بعض من النشادر الذي يباع في الصيدليات، ويخلط مع قليل من زيت الزيتون، ثم يدلك به مكان الألم العصبي حيث يسكنه.

كما نصح أيضاً المصابين بالآلام العصبية، بشرب عصير الخس بكثرة؛ وذلك نظراً لما يتمتع به من صفات مهدئة.