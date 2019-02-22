بالفيديو: وكيل الخدمة المدنية يكشف عن وظيفة جديدة يتقاسمها شخصان في الراتب

كشف وكيل وزراة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح عادل اليوسف إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المحدثة تتيح للجهات الحكومية التعاقد جزئياً مع شخصين لشغل وظيفة واحدة، بحيث يداوم كل منهما ساعات محددة، أو أياماً معينة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن هذا التعاقد الجزئي سيتيح للجهات الحكومية مرونة عالية في التعامل مع وظائفها لأجل تحقيق أهدافها.

وأوضح أن هذا النوع من التعاقد يخدم الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالعمل لساعات طويلة كالمرضى والمعاقين والأمهات وغيرهم، مبيناً أن راتب الوظيفة يتم تقسيمه على الشخصين المتعاقد معهما.