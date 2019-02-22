شخصان للوظيفة الواحدة بـ«الخدمة المدنية الجديدة».. والتفعيل بعد نفاذ اللائحة

قال عادل اليوسف، وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح، إن اللائحة الجديدة بشأن وظائف الجهات الحكومية، التي سيبدأ تفعليها بعد نفاذ اللائحة، تتضمن مزايا للجهات والموظفين.

وأضاف اليوسف، في مداخلة لبرنامج يا هلا، المذاع على قناة روتانا خليجية، تقديم الإعلامي مفرح الشقيقي، أن اللائحة الجديدة تتضمن أن يكون التعاقد على الوظيفة بدوام كامل، أو بدوام جزئي، أو التعاقد لأداء مهام معينة.

وبشأن التعاقد بدوام جزئي، قال وكيل وزارة الخدمة المدنية، إن أحد أشكال التعاقد التي من خلالها توفر اللائحة إمكانية أن يكون هناك دوام بساعات أو أيام محدودة، وليس أن يكون عمل الموظف كل الساعات أو كل الأيام، مشيرًا إلى أن هذا يتيح للجهات الحكومية أن تشغل موظفين اثنين في وظيفة واحدة.

وأوضح اليوسف، أن التعاقد بدوام جزئي على النحو المشار إليه، يشغل الوظيفة الواحدة خلاله شخصان، يداوم كل واحد منهما نصف الأسبوع ويأخذ نصف الراتب، بشرط ألا يتجاوز الموظفان الراتب المحدد للوظيفة، الميزانية المحددة للموارد البشرية بالجهة التي يعملان بها.

وحول مزايا هذا النظام، قال وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح، إنه يخدم الجهة التي يعمل بها الموظفون والعاملون على السواء، مشيرًا إلى أنه يحمل مزايا لمن لا يستطيعون العمل بشكل يومي، مثل المعوقين أو النساء اللائي يحتجن للتواجد بالمنزل بأوقات معينة لرعاية أبنائهن، أو الشخص الذي يرعى مريضًا؛ بحيث لا تعيق تلك الظروف الأشخاص عن الحصول على وظيفة.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية، صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة المُشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البتَّ في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها.

وجاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة؛ كنتيجة نهائية لعديد من المراجعات والدراسات المقارنة، التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفّزة على الأداء.