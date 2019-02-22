بتوجيه ولي العهد.. نقل العبدالكريم عبر الإخلاء الطبي من بكين إلى الرياض

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنقل رئيس تحرير صحيفة الرياض فهد العبدالكريم، بطائرة إخلاء طبي إلى الرياض، بعد تعرضه لوعكة صحية، في بكين، لتلقي العلاج اللازم.

وزار سمو ولي العهد العبدالكريم، للاطمئنان على صحته في أحد المستشفيات بالعاصمة الصينية بكين، في لفتة حانية على اهتمامه بالإعلام والإعلاميين.