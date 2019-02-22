السعودية اليوم / لجنتا الصداقة البرلمانية السعودية تبحثان تعزيز التعاون البرلماني مع سفيري فنلندا والدنمارك



الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية

ورحب الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بسفير جمهورية فنلندا لدى المملكة، مشيداً بمستوى التطور في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا في شتى المجالات، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات البرلمانية للرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أكد سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة حرص جمهورية فنلندا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، لما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض المجتمعون عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الدنماركية في مقر مجلس الشورى بالرياض برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن علي المنيف أمس, اجتماعاً مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.

وأعرب سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة عن سعادته بزيارة مجلس الشورى، مشدداً على حرص مملكة الدنمارك على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة الدنمارك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

14:07ت م

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الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفنلندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبد الله آل الشيخ أمس, سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة آنتي روتوفيوري.ورحب الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بسفير جمهورية فنلندا لدى المملكة، مشيداً بمستوى التطور في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا في شتى المجالات، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات البرلمانية للرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين.من جانبه أكد سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة حرص جمهورية فنلندا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، لما يخدم مصالح البلدين.واستعرض المجتمعون عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانب آخر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الدنماركية في مقر مجلس الشورى بالرياض برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن علي المنيف أمس, اجتماعاً مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.وأعرب سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة عن سعادته بزيارة مجلس الشورى، مشدداً على حرص مملكة الدنمارك على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة الدنمارك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.14:07ت م0055

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