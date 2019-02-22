

بيروت 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

قامت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب من نوع " هامر " بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الواقعة بين تلال الوزاني ووادي العسل مرروا بالشطر الشمالي اللبناني لبلدتي الغجر والعباسية المحاذية للطريق العسكري الإسرائيلي القريب من السياج الحدودي بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة.

وكان جنود الدورية الإسرائيلية المعادية وفقا للتقارير الأمنية قد توقفوا عند البوابات الحديدية المثبتة على السياج الحدودي وتفقدوا اجهزة المراقبة المركزة عليها والموجهة إلى الأراضي اللبنانية المحررة حيث عمد الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني / اليونيفيل إلى تسيير دوريات مشتركة في الجانب اللبناني في محاور الوزاني وعين عرب امتدادا حتى المجيدية لمراقبة التحركات الإسرائيلية العسكرية في الجهة المقابلة تحسبا لأي طارىء .

// انتهى //

13:59ت م

0051



بيروت 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسقامت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب من نوع " هامر " بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الواقعة بين تلال الوزاني ووادي العسل مرروا بالشطر الشمالي اللبناني لبلدتي الغجر والعباسية المحاذية للطريق العسكري الإسرائيلي القريب من السياج الحدودي بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة.وكان جنود الدورية الإسرائيلية المعادية وفقا للتقارير الأمنية قد توقفوا عند البوابات الحديدية المثبتة على السياج الحدودي وتفقدوا اجهزة المراقبة المركزة عليها والموجهة إلى الأراضي اللبنانية المحررة حيث عمد الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني / اليونيفيل إلى تسيير دوريات مشتركة في الجانب اللبناني في محاور الوزاني وعين عرب امتدادا حتى المجيدية لمراقبة التحركات الإسرائيلية العسكرية في الجهة المقابلة تحسبا لأي طارىء .// انتهى //13:59ت م0051

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دورية اسرائيلية تمشط بالأسحلة الرشاشة منطقة لبنانية محاذية للسياج الحدودي جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.