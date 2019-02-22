انت الان تتابع تفاصيل خبر طفل سعودي يصاب بالذعر في مبارة كروية.. شاهد ما فعله غوميس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 02:23 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفرنسي بافيتيمبي غوميس، مهاجم فريق الهلال السعودي، وهو يثير ذعر طفل من جامعي الكرات، خلال احتفاله بهدفه في شباك اتحاد جدة.

غوميس أحرز هدف التقدم للهلال في الدقيقة (67)؛ فاحتفل بالهدف بطريقته الشهيرة، حيث قام بتقليد حركة ملك الغابة "الأسد" بجسده.

وعلى ما يبدو فالطفل لم يكن على دراية بطريقة احتفال الوحش غوميس؛ حيث تسمّر في مكانه مذعوراً، قبل أن يهرع إلى خارج الملعب، في مشهد طريف.

وبعد نهاية المباراة توجه غوميس إلى الطفل فأهداه قميصه؛ في تعبير منه عن اعتذاره لما تسبب به من رعب للطفل.

وانتهى اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، في إطار الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي لكرة القدم، بفوز الهلال بهدفين دون رد؛ ليواصل احتلال الصدارة برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الـ15.