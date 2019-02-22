شكرا لقرائتكم طلب نوف مكتمل مع رفض المرفقات .. حساب المواطن يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراء الذي يجب القيام به عند اكتمال الطلب مع رفض المرفقات.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من إحدى المواطنات تدعى “نوف” قالت فيه إنه وصلتها رسالة “طلب مكتمل مع رفض المرفقات ولا تعرف كيف تتصرف”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : يعتبر طلبك مكتملا مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة ثم إدارة المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى .

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.



مختارات تكليف ابن لبدة وكيلا لإمارة عسير



الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق دكا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.