شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار وغبار يحدان الرؤية 12 ساعة على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة وخباش والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



مختارات تكليف ابن لبدة وكيلا لإمارة عسير



الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق دكا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.