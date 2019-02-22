شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,116 سلة غذائية لنازحي صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 6,696 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.



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