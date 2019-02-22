شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، من تكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة وخباش والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.