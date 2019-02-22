دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المرور: لا توجد مخالفة لـ«البنزين على الربع»

أوضح المرور السعودي أنه لا توجد مخالفة مرورية على وجود «البنزين على الربع» في المركبة.

وأشار الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل تويتر -في رده على سؤال أحد المواطنين- إلى أنه لا يوجد نص في نظام المرور على أن «البنزين على الربع» يعد مخالفة مرورية، مضيفًا أن بالإمكان الرجوع إلى جداول المخالفات للتحقق من ذلك.

ووجه أحد المواطنين سؤالًا قائلًا: «هل فعلًا هناك مخالفة على البنزين إذا كان أقل من الربع».

من جهة أخرى، أشار المرور السعودي إلى أن مرور محافظة جدة أوضح لقائدي المركبات إغلاق جزء من الطريق الرئيسي بشارع صاري بين شارع المكرونة (دوار الهندسة) وطريق المدينة، وتحويل السير إلى طريق الخدمة بالمنطقة نفسها؛ نظرًا إلى تنفيذ مشروع جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد؛ وذلك بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة 18 شهرًا.

وضمن حملته التوعوية بالمخالفات المرورية، أوضح المرور السعودي أن عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، يعد مخالفة مرورية كما ورد بجدول المخالفات رقم (٥).

كما أشار المرور إلى أن دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمهما، إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها؛ يعد مخالفة مرورية، موضحًا أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفةً للأنظمة.