- 1/2
- 2/2
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة وخباش والأجزاء المجاورة.
وأوضحت "الهيئة"، أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-22
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة وخباش والأجزاء المجاورة.
وأوضحت "الهيئة"، أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
01:52 PM
"المدني" يدعو إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة وخباش والأجزاء المجاورة.
وأوضحت "الهيئة"، أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.