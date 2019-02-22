، كيف أوجد ولي العهد عنصراً جديداً للعلاقة مع الصين عملاق آسيا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - رغم الحواجز .. لماذا بكين بحاجة إلى المملكة؟

تحتاج بكين إلى الدعم من المملكة العربية السعودية القوية اقتصادياً، في الوقت الذي تخوض فيه حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، وتراجعاً في اقتصادها، كما أنها تحتاج إلى دعم السعودية لبرنامج الحزام والطريق.

وتأمل الصين في الفوز بمزيدٍ من المشاريع النفطية، مثل مصفاة ينبع في السعودية، بينما تريد الرياض جذب الاستثمار الصيني في بناء البنية التحتية والإسكان والتنمية السياحية.

ووفقاً لتقرير إذاعة "صوت أميركا"، فإنه رغم أن العلاقات السعودية - الصينية لم تكن بتلك القوة ووجود بعض الحواجز، إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقدم عنصراً جديداً لهذه العلاقة المتطورة، وتظهر المملكة كمنافس استثمار في باكستان، عن طريق برنامج الحزام وطريق الحرير، وأعلنت استثمارات كبيرة.

وأشارت إلى أن باكستان تريد إعادة التوازن بعيداً عن الاعتماد على الصين الذي يعتقد البعض من الجانب الباكستاني، أنها أصبحت مفرطة حتى لو ظلت الصين شريكة ذات أهمية إلا أن المملكة أيضاً شريك وصديق مهم لإسلام أباد.

وفي الهند، أعلنت المملكة استثمارات ضخمة في مشاريع مختلفة في جميع أنحاء الهند، وهذا أمرٌ مهم؛ لأن الهند كانت متردّدة في تبني برنامج الحزام والطريق، وقبول عروض الاستثمار الصينية المتعلقة به، ومن شأن دخول السعودية على نطاق واسع إلى سوق الاستثمار في الهند، أن يقلل من حاجة نيودلهي إلى الأموال الصينية، وهو ما يشير إلى أن السعودية والصين تحققان نجاحات جيدة وتقدماً في المجالات الاقتصادية.

وهناك محاولة للجمع بين رؤية السعودية 2030، وبرنامج الحزام والطريق الصيني، وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تنويع اقتصاد البلاد من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد منتج للسلع والخدمات القابلة للتصدير.

وعلى الرغم من أن واشنطن تظل أهم شريك إستراتيجي للمملكة، إلا أن الرياض يبدو أنها تستعد لعصر ما بعد النفط، من خلال تعزيز تعاونها مع الدول الأخرى، ولا تضع كامل قوتها في سلة واحدة، وتأمل في أن تجلب مزيداً من الفرص لتعميق التعاون مع الاقتصادات الناشئة، من أجل تحسين قدرتها في المجالات كافة.