، تعرَّف على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعها ولي العهد مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني .. اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - 13 اتفاقية تشمل مشاريع الطاقة الإنتاجية والاستثمار ومكافحة الإرهاب وإنتاج منتجات تكرير وإيثيلين

تراس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، بينما ترأس الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية هان تشنغ.

وتمّ التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتتضمن اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقّعها عن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي؛ بينما وقّعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات لي شياو بنغ.

كما تشتمل على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقّعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ فيما وقّعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح جيهي نينغ.

يُضاف إلى ما الخليج 365 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية، ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقّعها عن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحربي؛ وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة تشيان كمينغ.

وتمّ توقيع اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقّعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير؛ فيما وقّعتها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية تسو جيايي.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة كذلك اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية، ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن: ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقّعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير؛ بينما وقّعتها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية تسو جيايي.

وتم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الأمن العام الصينية، بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقّعها عن الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود؛ فيما وقّعها عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام لين روي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية الصينية للطاقة، بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقّعها عن الجانب السعودي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ فيما وقّعها عن الجانب الصيني نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة لي فانرونغز.

وتم تحرير محضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الأمن العام الصينية، وقّعه عن الجانب السعودي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله القرني؛ بينما وقّعه عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام لين روي.

وتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقّعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، بينما وقّعها عن الجانب الصيني رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية شن تشانغيوي.

ووقعت مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة، حيث وقّعها عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان؛ بينما وقّعها عن الجانب الصيني المدير العام لصندوق طريق الحرير وانغ يانتشي.

وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 % من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار از ايلين "PX"، وقّعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر؛ فيما وقّعها عن الجانب الصيني عمدة مدينة تشوشان خه تشونغ وي.

كما اشتملت على اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية، وشركة شمال الصين الصناعية "نورينكو"، وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ، بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقّعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر؛ بينما وقّعها عن الجانب الصيني حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ تانغ بيجيون ورئيس مجلس إدارة شركة نورينكو كايهي جيا.