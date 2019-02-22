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محمد بن مسعود - الدمام - هبطت مركبة فضاء يابانية غير مأهولة على كويكب يبعد 340 مليون كيلو متر عن الأرض اليوم.
ووصلت المركبة "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمّى "ريوجو" قبل الساعة الثامنة صباحاً (23:00 مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
وبدأت المركبة رحلة الهبوط على سطح الكويكب نحو الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلو متراً.
وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في ديسمبر 2014 م، ووصلت قرب الكويكب في يونيو.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 م بعيّنات من الكويكب.
مركبة فضاء يابانية تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كيلو متر عن الأرضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-22
هبطت مركبة فضاء يابانية غير مأهولة على كويكب يبعد 340 مليون كيلو متر عن الأرض اليوم.
ووصلت المركبة "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمّى "ريوجو" قبل الساعة الثامنة صباحاً (23:00 مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
وبدأت المركبة رحلة الهبوط على سطح الكويكب نحو الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلو متراً.
وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في ديسمبر 2014 م، ووصلت قرب الكويكب في يونيو.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 م بعيّنات من الكويكب.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
01:00 PM
هبطت مركبة فضاء يابانية غير مأهولة على كويكب يبعد 340 مليون كيلو متر عن الأرض اليوم.
ووصلت المركبة "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمّى "ريوجو" قبل الساعة الثامنة صباحاً (23:00 مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
وبدأت المركبة رحلة الهبوط على سطح الكويكب نحو الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلو متراً.
وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في ديسمبر 2014 م، ووصلت قرب الكويكب في يونيو.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 م بعيّنات من الكويكب.
، مركبة فضاء يابانية تهبط على كويكب يبعد 340 مليون كيلو متر عن الأرض ،
المصدر : الخليج 365
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