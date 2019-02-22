، توقعات بهطول أمطار رعدية وزخات من البرد على الباحة ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة، تشمل "مدينة الباحة، ومحافظات: المندق، وبلجرشي، والمخواة والأجزاء المجاورة"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعبر بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
وشدّد في الوقت نفسه على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
توقعات بهطول أمطار رعدية وزخات من البرد على الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-22
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة، تشمل "مدينة الباحة، ومحافظات: المندق، وبلجرشي، والمخواة والأجزاء المجاورة"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعبر بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
وشدّد في الوقت نفسه على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
12:58 PM
تشمل "المندق وبلجرشي والمخواة" وتستمر حتى 9 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة، تشمل "مدينة الباحة، ومحافظات: المندق، وبلجرشي، والمخواة والأجزاء المجاورة"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعبر بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
وشدّد في الوقت نفسه على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، توقعات بهطول أمطار رعدية وزخات من البرد على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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