، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تسبق برياح تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية والشمالية ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، مرتفعات عسير، جازان، الباحة)؛ تمتد إلى مكة المكرّمة ومرتفعاتها، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة وشمالها والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تسبق برياح تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية والشماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-22
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، مرتفعات عسير، جازان، الباحة)؛ تمتد إلى مكة المكرّمة ومرتفعاتها، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة وشمالها والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
12:51 PM
تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة وشمالها والمرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، مرتفعات عسير، جازان، الباحة)؛ تمتد إلى مكة المكرّمة ومرتفعاتها، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة وشمالها والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تسبق برياح تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية والشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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