السعودية اليوم / وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك باجتماع عالي المستوى حول التعاون الإنمائي في باريس



باريس 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

قام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثه والأعمال الإنسانية أمس بتمثيل المملكة في اجتماع عالي المستوى برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في مقر لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي (OECD-DAC) في العاصمة الفرنسية باريس.

وتخلل الاجتماع حوار حول التعاون الإنمائي لدول أمريكا اللاتينية ودول بحر الكاريبي وأعضاء المنظمة الدولية بحضور أكثر من 60 دولة .

وجرى خلال الحوار طرح عدد من العناوين منها مشاركة آراء أعضاء اللجنة في ما يتعلق باتجاهات جديدة في التعاون الإنمائي في المستقبل.

كما جرى بحث تحديات اللاجئين والهجرة للدول المشاركة في الاجتماع ودور التعاون الإنمائي في التغلب عليها.

وأكد الدكتور عقيل الغامدي اهتمام المملكة في موضوع الهجرة واللاجئين خارج المملكة و الزائرين داخلها، موضحا تقديم المملكة في السنوات الثمانية الماضية أكثر من مليار دولار أمريكي لرفع معاناة اللاجئين في العالم ودعم المجتمعات المستضيفة لهم عبر 156 مشروعا إنسانيا وإغاثيا، وكذلك دعمها لمنظمة الهجرة الدولية بمبلغ 93.2 مليون دولار أمريكي، وتقديم 239.7 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى استضافة الزائرين (اللاجئين) داخل المملكة من الأشقاء اليمنين والبالغ عددهم 561 ألف، والأشقاء السوريون والبالغ عددهم 262 ألف، والروهينجا أو البورميين والبالغ عددهم 249 ألف.

وأشار الغامدي إلى توفير المملكة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية المجانية للزائرين وإتاحة الفرصة لهم بالدخول إلى سوق العمل السعودي وحرية الحركة في البلاد، وأنهم لا يتواجدون في مخيمات أو مجمعات داخل المملكة مثل معظم دول العالم الأخرى.

// انتهى //

13:45ت م

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باريس 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسقام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثه والأعمال الإنسانية أمس بتمثيل المملكة في اجتماع عالي المستوى برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في مقر لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي (OECD-DAC) في العاصمة الفرنسية باريس.وتخلل الاجتماع حوار حول التعاون الإنمائي لدول أمريكا اللاتينية ودول بحر الكاريبي وأعضاء المنظمة الدولية بحضور أكثر من 60 دولة .وجرى خلال الحوار طرح عدد من العناوين منها مشاركة آراء أعضاء اللجنة في ما يتعلق باتجاهات جديدة في التعاون الإنمائي في المستقبل.كما جرى بحث تحديات اللاجئين والهجرة للدول المشاركة في الاجتماع ودور التعاون الإنمائي في التغلب عليها.وأكد الدكتور عقيل الغامدي اهتمام المملكة في موضوع الهجرة واللاجئين خارج المملكة و الزائرين داخلها، موضحا تقديم المملكة في السنوات الثمانية الماضية أكثر من مليار دولار أمريكي لرفع معاناة اللاجئين في العالم ودعم المجتمعات المستضيفة لهم عبر 156 مشروعا إنسانيا وإغاثيا، وكذلك دعمها لمنظمة الهجرة الدولية بمبلغ 93.2 مليون دولار أمريكي، وتقديم 239.7 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى استضافة الزائرين (اللاجئين) داخل المملكة من الأشقاء اليمنين والبالغ عددهم 561 ألف، والأشقاء السوريون والبالغ عددهم 262 ألف، والروهينجا أو البورميين والبالغ عددهم 249 ألف.وأشار الغامدي إلى توفير المملكة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية المجانية للزائرين وإتاحة الفرصة لهم بالدخول إلى سوق العمل السعودي وحرية الحركة في البلاد، وأنهم لا يتواجدون في مخيمات أو مجمعات داخل المملكة مثل معظم دول العالم الأخرى.// انتهى //13:45ت م0047

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.