شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يشهد توقيع 12 اتفاقية ومذكرات تفاهم مع الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، اليوم،التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين البلدين.

وجاءت الاتفاقيات كما يلي:

– اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات السيد لي شياوبنغ.

– مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح السيد جيهي نينغ.

– مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحربي، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة السيد تشيان كمينغ.

– اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، فيما وقعها عن الجانب الصيني معالي نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.

– اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، بينما وقعها عن الجانب الصيني معالي نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.

– اتفاقية بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام السيد لين روي.

– مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي معالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة السيد لي فانرونغز.

– محضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبد الله القرني، بينما وقعه عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام السيد لين روي.

– مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم، بينما وقعها عن الجانب الصيني رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية السيد شن تشانغيوي.

– مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور) محمد أبونيان، بينما وقعها عن الجانب الصيني المدير العام لصندوق طريق الحرير وانغ يانتشي.

– اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 % من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار از ايلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، فيما وقعها عن الجانب الصيني عمدة مدينة تشوشان السيد خه تشونغ وي.

– اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، بينما وقعها عن الجانب الصيني حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ السيد تانغ بيجيون ورئيس مجلس إدارة شركة نورينكو السيد كايهي جيا.



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