الان تتابع السعودية تشارك في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جنيف- الخليج 365:

يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دورته الأربعين في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتي 22 مارس القادم ، خصصت أيامه الثلاثة الأولى لرؤساء الدول والوزراء .

وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان.

وتناقش هذه الدورة أكثر من 150 تقريرًا تتناول تحقيقات دولية وأوضاع حقوق الإنسان في خمسين دولة ،إلى جانب عقد 35 حوارًا تفاعليًا مع محققين دوليين ومقررين خاصين بحقوق الإنسان.

وتتناول الدورة الأوضاع المقلقة في عدة دول من بينها إيران وسوريا وكوريا الشمالية وميانمار وليبيا وأفغانستان وبوروندي وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا.

وتبحث مناقشات الدورة الأربعين لمجلس الأمم المتحدة كذلك جملة من القضايا في مقدمتها حقوق الطفل وأوضاع الأطفال خلال النزاعات المسلحة ، والتمييز والتنميط وكراهية الأجانب ومكافحة الإرهاب وحقوق الأقليات، إضافة إلى أجندة الأمم المتحدة للتنمية من منظور حقوق الإنسان.