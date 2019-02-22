الإنذار المبكر يوجه تنبيهًا إلى 8 مناطق.. ويحذر من جريان سيول

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول الأمطار على مناطق المدينة والمنورة ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، كما وجَّه تنبيهًا آخر بنشاط في الرياح وأتربة وغبار على منطقة الحدود الشمالية، مع فرصةٍ لهطول أمطار في فترة ما بعد الظهيرة على الرياض والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة، والشرقية والرياض. وقد تؤدي الأمطار إلى جربان السيول على مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك نشاطًا في الرياح السطحية قد يؤدي إلى إثارة للأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الروية الأفقية على منطقة الحدود الشمالية، وعلى الشرقية والرياض، مع وجود فرصة لهطول أمطار في فترة ما بعد الظهيرة على الرياض والشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ على منطقة مكة المكرمة الساعة العاشرة من صباح اليوم، وتنتهي الساعة التاسعة من مساء اليوم، وتبدأ على منطقة المدينة المنورة الساعة العاشرة صباح اليوم وتنتهي الساعة الخامسة مساء، وتبدأ على منطقتي عسير والباحة الساعة السابعة صباح اليوم وتنتهي الساعة العاشرة مساء اليوم، وتبدأ على منطقة جازان الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل. وتبدأ في الرياض الساعة السابعة صباحًا وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتبدأ في الشرقية السابعة صباحًا وتنتهي العاشرة مساء.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت، في تقريرها عن طقس اليوم الجمعة، أن تتهيَّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبقها رياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، ومرتفعات عسير، وجازان، والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.