تهنئة سعودية استثنائية باليوم الوطني للكويت خلال مباراة الهلال والاتحاد

أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح عن خالص الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وللأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال لكرة القدم ورئيس نادي الاتحاد لكرة القدم لؤي هشام ناظر وجماهير الناديين على اللفتة الطيبة بحمل لوحات التهنئة باليوم الوطني للكويت، لافتًا النظر إلى أنها غير مستغربة من أهلنا بالمملكة.

وأكد السفير الصباح في تصريح صحفي، أمس الخميس، أن المشاعر الطيبة من أهل المملكة تلقى دائمًا كل التقدير من دولة الكويت قيادة وشعبًا، سائلًا المولى أن يديم هذه العلاقات الأخوية الوطيدة في ظل القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريقا الهلال والاتحاد بالاحتفال باليوم الوطني الكويتي قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على تويتر، صورًا للاعبي الهلال والاتحاد يحملون لافتة كبيرة لتهنئة الكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 58، وعلق قائلًا: بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.. أخوة وسند.

وقام حساب نادي الهلال الرسمي على تويتر، بنشر صور للاعبين والمدرب الكرواتي زوران ماميتش قبل مباراة الهلال والاتحاد، قائلًا: لاعبو الهلال يشاركون الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني 58.

وفي السياق ذاته، نشر حساب الاتحاد على تويتر، صورًا للاعبي العميد قبل مباراة الهلال والاتحاد، وعلق قائلًا: في إطار العلاقات التاريخية والقوية بين المملكة ودولة الكويت، لاعبو الفريق الكروي الأول يتوشحون علم الكويت قبل انطلاق مواجهة الاتحاد والهلال احتفاء بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت.

وشهد اللقاء، زيادة الهلال من أوجاع نظيره الاتحاد، بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت القمة الأولى التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة من عمر المسابقة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز؛ قد انتهت بفوز «الموج الأزرق» على «النمور» بثلاثة أهداف لهدف.

أحرز الهدف الأول المهاجم الفرنسي جوميز في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني سالم الدوسري في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 52 نقطة، مُتربعًا على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 15، في المركز الخامس عشر.

وأصبح الاتحاد مهددًا بالهبوط للمرة الأولى، لا سيما مع تراجع الأداء لدرجة مخيفة الموسم الحالي، واستمرار مسلسل نزيف النقاط، والذي كانت آخر حلقتين منه التعادل مع كل من التعاون والرائد في الجولتين الماضيتين من دوري المحترفين.