السعودية اليوم / كشافة وادي الدواسر يسهمون في إعادة تدوير الورق والبلاستيك



وادي الدواسر 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أنهت الوحدات الكشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أمس, مرحلة جمع المخلفات الورقية ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 11 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية

وأفاد رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري، أن تلك المرحلة سيتبعها مرحلة توعوية عن المخلفات البلاستيكية، وما تشكله تلك المخلفات من مهددات على حياة الكائنات الحية، مؤكداً أهمية ذلك المشروع في تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية، وغرسها لدى المشاركين، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها .

// انتهى //

11:40ت م

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وادي الدواسر 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأنهت الوحدات الكشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أمس, مرحلة جمع المخلفات الورقية ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 11 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار " بيئتي مسئوليتي " ، حيث قامت بتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، التي ستقوم بتسليمها لإحدى الشركات المتخصصة في تدوير الورق، والاستفادة من قيمته في برامجها ومشروعاتها الخيرية.وأفاد رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري، أن تلك المرحلة سيتبعها مرحلة توعوية عن المخلفات البلاستيكية، وما تشكله تلك المخلفات من مهددات على حياة الكائنات الحية، مؤكداً أهمية ذلك المشروع في تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية، وغرسها لدى المشاركين، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها .// انتهى //11:40ت م0032

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