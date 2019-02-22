

القدس المحتلة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

شنت سلطات الاحتلال، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المقدسيين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في القدس أن قوات الاحتلال داهمت أحياء سلوان وواد الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتقلت العشرات معظمهم من حركة فتح، فيما استدعت مخابرات الاحتلال آخرين للتحقيق معهم .

// انتهى //

11:04ت م

0026



القدس المحتلة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسشنت سلطات الاحتلال، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المقدسيين.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في القدس أن قوات الاحتلال داهمت أحياء سلوان وواد الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتقلت العشرات معظمهم من حركة فتح، فيما استدعت مخابرات الاحتلال آخرين للتحقيق معهم .// انتهى //11:04ت م0026

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.