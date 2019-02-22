السعودية اليوم / تعليم نجران يقيم ورشة "فرضية الإخلاء .. سلامة مستدامة"



نجران 17 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الأمن والسلامة، أمس، ورشة "فرضية الإخلاء .. سلامة مستدامة"، بحضور 21 من منسقات الأمن والسلامة في الإدارات والأقسام، وذلك بمقر الإدارة.

وأوضحت المشرفة فاطمة آل شرية، أن الهدف من الورشة هو تنظيم إجراءات عمليات الإخلاء في المنشآت وتوحدها، وتحديد المهمات والتأكد من اتقان الأدوار بشكل عملي والعمل في منظومة واحدة، كما قامت بشرح خطة الإخلاء وأنواعها، ومخارج الطوارئ والشروط الواجب توفرها في المخارج، والطريقة الصحيحة في تحديد نقاط التجمع والتطبيق العملي لتحديد نقاط التجمع والإخلاء الصحيح.

//انتهى//

11:04ت م

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نجران 17 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الأمن والسلامة، أمس، ورشة "فرضية الإخلاء .. سلامة مستدامة"، بحضور 21 من منسقات الأمن والسلامة في الإدارات والأقسام، وذلك بمقر الإدارة.وأوضحت المشرفة فاطمة آل شرية، أن الهدف من الورشة هو تنظيم إجراءات عمليات الإخلاء في المنشآت وتوحدها، وتحديد المهمات والتأكد من اتقان الأدوار بشكل عملي والعمل في منظومة واحدة، كما قامت بشرح خطة الإخلاء وأنواعها، ومخارج الطوارئ والشروط الواجب توفرها في المخارج، والطريقة الصحيحة في تحديد نقاط التجمع والتطبيق العملي لتحديد نقاط التجمع والإخلاء الصحيح.//انتهى//11:04ت م0025

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