السعودية | القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:48 صباحًا, 22 فبراير 2019 م المناطق_الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ببرقية تهنئة مماثلة للسلطان حاج حسن البلقيه، أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسلطان حاج حسن، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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