شكرا لقرائتكم تحذير من غبار يعيق الرؤية على الرياض حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة سوف تشمل الخرج – الدوادمي – عفيف – والأجزاء المجاورة لها.

كما نبه الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وفرصة هطول أمطار رعدية في فترة ما بعد الظهيرة.

ويشمل هذا التنبيه ثادق – المجمعة – الزلفي – رماح – والأجزاء المجاورة لها.



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