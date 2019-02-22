شكرا لقرائتكم الغالبي: تكليف الفلقي محافظاً لمحايل غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة محايل عبدالله الغالبي، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتكليف وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي محافظًا لمحايل غير صحيح ، حيث لم يصدر أي شيء رسمي حتى الآن .

وأشار الغالبي في تغريدة له عبر تويتر إلى ضرورة عدم الاستعجال في نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والتحقق قبل نشر أي معلومة.



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