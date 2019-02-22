الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة عبر رابط موقع وزارة الخارجية السعودي

الاستعلام عن اسم الكفيل، تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل ما لديها من خدمات إلكترونية، للتسهيل على مواطنيها تخليص الإجراءات بسهولة دون الذهاب للمصالح الحكومية وإهدار الوقت، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل، يذكر أنه من أكثر المستخدمين لتلك الخدمة هم المغتربين والزوار في المملكة العربية السعودية، لنتعرف الآن عبر موقعنا نجوم مصرية عن رابط الاستعلام المباشر وطريقة الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن اسم الكفيل

للاستعلام عن اسم الكفيل يرجي اتباع الخطوات الأتية:-

الدخول لرابط وزارة الخارجية السعودية يتم اختيار المواطنين والمقيمين.

يتم تحديد نوع الاستعلام عن طريق الضغط علي زر مقيم.

اختيار طلب زيارة العائلة وإدخال البيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك ستظهر نافذه تحتوي علي البيانات الخاصة بك، والتي سوف تشمل الكفيل ورقم الهوية.

يمكنك أيضا اختيار نوع المعاملة أو الاستفسار الذي تريده معرفته، ومن أجل فتح التطبيق، يجب عليك إدخال رقم السجل المدني، وهو رقم الإقامة نفسه، ويتم أيضا إدخال رقم الطلب الخاص بك، وكتابة الرمز المرئي، والضغط على عرض.

رابط الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

ويمكن الاستعلام عن اسم الكفيل بسهولة عبر الدخول لرابط وزارة الخارجية السعودي، ومن ثم إتباع الخطوات المرفقة أعلاه، يذكر أن موقع وزارة الخارجية يوجد به خدمات إلكترونية عديدة، مثل طلب تأشيرة حج، طلب تمديد تأشيرة العودة، طلب زيارة شخصية،والكثير من الخدمات، يمكنك الإطلاع عليه الآن.