إعلان نتائج قبول الأمن العام 1440 عبر بوابة أبشر برقم الهوية معرفة أسماء المقبولين مبدئياً بمديرية...

أعلنت وزارة الداخلية عبر بوابة أبشر عن نتائج قبول الأمن العام 1440، وكشف أسماء المقبولين مبدئياً للالتحاق بالخدمة العسكرية لرتبة جندي، حيث كانت المديرية العامة للأمن العام بالمملكة السعودية أعلنت عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، والتي تم التقديم عليها ابتداءً من يوم الأحد الماضي الموافق 1440/05/21هـ، وانتهت عمليات التسجيل والقبول في الأمن العام يوم الخميس الموافق 1440/05/25هـ، ومن خلال نجوم مصرية نريد أن نقدم المعلومات الصحيحة بخصوص نتائج الأمن العام ١٤٤٠.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن وظائف برتب مختلفة وكيل رقيب لحملة دبلوم الكليات المتوسطة، والكليات التقنية وما يعادلها، ورتبة عريف لحملة الشهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها، وجندي أول لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وجندي لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وقد تمت الإشارة أنه سيتم الكشف عن نتائج قبول الأمن العام في يوم 5-6-1439 المقبل.

نتائج قبول الأمن العام 1440

نتائج الامن العام ١٤٤٠

وسيكون الإعلان عن أسماء المقبولين بوظائف الأمن العام مبدئياً إلى أن يتم حضور من تم الكشف عن أسمائهم مع اصطحاب المستندات المطلوبة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً خلال الإعلان الصادر لوظائف الأمن العام لمراجعة كافة البيانات المطلوبة، ومن ثم يبدأ الفرز والكشف عن أسماء المقبولين نهائياً بوظائف الأمن العام.

وكانت شروط التقديم على وظائف الأمن العام 1440 كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة

يجب أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب

يشترط أن لا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن 65 % لحملة الثانوية العامة ولا تزيد مدة تخرجه عن خمس سنوات

يشترط أن لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 55 % للمتقدمين على وظيفة جندي وجندي أول

يشترط أن يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 30 عاما.

يجب أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية واللياقة البدينة والفحص الطبي

يشترط أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية

يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة

يجب أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية

يجب أن لا يكون متزوجا من غير سعودية

يجب أن يكون لديه رخصة سارية المفعول

رابط نتائج الأمن العام 1440

لمن يريد معرفة نتائج قبول الأمن العام 1440 بعد إعلانها عليه الدخول عبر لموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بوابة أبشر من هنــــا.

وسنتابع معكم لحظة بلحظة أهم المستجدات فيما سيتم الكشف عنه من أخبار وتفاصيل أخرى بخصوص نتائج قبول الأمن العام 1440، حيث سيتم الكشف أيضاً عن المقبولين في نتائج الأمن العام ١٤٤٠ على الرتب المعلنة سابقاً.